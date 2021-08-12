李銘順（右）劇中調查案件。（愛奇藝國際站提供）

闇夜將至篇「血染東林版」正式海報。（愛奇藝國際站提供）

李銘順（右）與朱軒洋。（愛奇藝國際站提供）

李銘順與黃迪揚、辛樂兒、朱軒洋。（愛奇藝國際站提供）

李銘順（右）展露視帝級演技。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝首部監獄主題原創華劇《逆局》，由周渝民、張榕容、吳興國、李銘順、朱軒洋、曾敬驊、紀培慧等主演。《逆局》今同時發布最新警隊篇預告，金鐘視帝李銘順暌違近20年再度出演警察，為詮釋劇中性格狂放不羈的「譚隊」角色。

李銘順首次嘗試及肩長髮和蓄鬍的造型，展現少見的不修邊幅的形象，在劇中全心投入辦案的帥勁，從內而外散發出成熟男人的費洛蒙，魅力媲美影集《無間警探》中飾演熱血警官的馬修麥康納。

對於這頭長達1年未修剪的40公分長髮和頹廢造型，李銘順表示同為演員的老婆范文芳已習慣他為戲改變造型，笑說：「但兒子比較喜歡爸爸沒有鬍子，因為不會扎到他的臉。」

李銘順在《逆局》展現震懾全場的視帝級演技，緝兇辦案切換各種型態，不威而怒，令人望生畏懼，對於這角色，他形容：「一會兒是獅子，一會兒裝瘋賣傻，像一頭兇狗般，看到不對勁就咬。」

預告中，他面對菜鳥警察任非（朱軒洋飾演）的衝動辦案，更是直接飆罵「Ｘ」。李銘順表示，在劇中會有非常多飆粗口的橋段，也時常暴衝動怒，被問到私下個性與劇中「譚隊」角色差異，他說自己和譚隊都是外表嚴肅，但其實是個愛開玩笑的人，「我私底下不會一直罵髒話的，講髒話是不好的哦」。

《逆局》將同步發行同名原著小說《逆局．上下冊》，原作由《破冰行動》暢銷作家千羽之城所創作，8月29日於博客來、誠品等各大網路、實體上市。《逆局》則於9／3起於愛奇藝國際站全網獨播，9／4於緯來電影台播出。