美利達（9914）集團今（12）日公佈半年報！在克服缺料、生產、船運等變數影響下，上半年合併營收約達153億元，創同期新高；受惠歐、美及中國等三大主要市場銷售業績大幅成長，挹注上半年稅後淨利20.42億元，EPS達6.83元，年增逾三成，獲利創歷史同期新高。

疫後受惠歐、美自行車與電動自行車（e-bike）持續熱銷，甚至出現大缺貨，帶動自行車雙雄-巨大（9921）、美利達，上半年獲利均創下歷史同期新高紀錄！

其中，全球自行車龍頭-巨大集團，第二季EPS高達4.93元的單季新高，挹注上半年每股大賺9.47元最威風，年增65％，獲利表現出色；而美利達第一季大賺3.86元，年增145％，但第二季受到缺料與缺櫃影響，遞延出口的成車多達一季的數量，單季EPS2.97元，獲利表現不如預期。

時序進入第三季，美利達表示，第三季進入中國及歐、美等主要市場的傳統銷售旺季，自7月起，隨著供料、生產及出口船運漸有改善，預期出口規模將較去年同期出現顯著增長。

以美利達專攻歐、美高價自行車與電動自行車出口訂單的台灣廠為例，7月份銷售台數近8.3萬台，年增64.8％，挹注營收26.69億元，年增43.27％；台灣廠前七月總銷售台數48.10萬台，年增56.8％。

美利達集團第二季飽受缺料、缺櫃之苦，遞延出口的滯留成車約達7億元的量能。不過，隨著台灣廠第三季起供料、排產與船運量能提高，在出口動能強勁挹注下，帶動集團7月合併營收達30.67億元，年增21％，創下歷史同期新高，更是刷新單月歷史次高紀錄；前七月集團合併營收183.64億元，年增19.27％。