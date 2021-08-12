港星張智霖出道30年，事業愛情兩得意，憑著電視劇《衝上雲霄II》奠定他一哥地位，與妻子袁詠儀結婚20年感情恩愛，是演藝圈知名的寵妻魔人。現年49歲的他近日登上大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》，卻突然在節目中鬆口打算退出演藝圈，令粉絲震驚不已，甚至連忙跑去袁詠儀的社群網站留言，希望得到一個真相。

張智霖近日在《披荊斬棘的哥哥》直言，他來參加這個節目的目的，就是要讓喜歡他的觀眾能多見他幾面。男星謝天華更開玩笑地問他：「做完這檔綜藝你打算退圈嗎？」想不到張智霖竟一臉認真地回答：「對，真的。我覺得自己身體不好」更表示雖然他不知道未來應該怎麼辦，但他想去做別的事情。

張智霖說他已經49歲了，只會每一年越來越老，現在也剩沒多少時間，可以體面地跟觀眾見面，「可能現在就是最好的時機去做這個事情，我現在畢竟不年輕了。」

袁詠儀親自回應老公退圈傳聞。(取自袁詠儀微博)

張智霖突如其然的退圈宣言，令大批粉絲震驚不已，紛紛跑去袁詠儀社群網站留言詢問求真相。果然一向熱愛與粉絲在網上互動的袁詠儀，也親自回應老公退圈傳聞「不用理他，他想多了」，霸氣一句話瞬間讓粉絲鬆了一口氣，紛紛留言「有這句話就放心了哈哈哈」、「本來好惆悵，靚靚一說他想多了，瞬間開心了」、「哈哈哈哈哈哈退休拿什麼買包」。