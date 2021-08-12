開發金控宣布以股份轉換方式，取得中壽100％股權。（圖／開發金提供）

中華開發金融控股公司表示，為強化競爭力，發揮經營綜效，12日召開董事會決議通過股份轉換計畫，由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外之全部股權；若不加計凱基證券已持有之8.66％股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽44.05％股權。

開發金控董事會也通過將於10月1日召開股東臨時會討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100％持股之子公司並依法下市。

開發金控表示，使中壽成為開發金控100％子公司為既定目標，本次採取股份轉換方式，將可加速相關時程並且一步到位。本次股份轉換之對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。