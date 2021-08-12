Darren劇中直球告白潘慧如。（TVBS提供）

兩人對戲多。（TVBS提供）

Darren展露成熟男人的魅力。（TVBS提供）

潘慧如回歸演出TVBS《女力報到-男人止步２》，與本季加入的新角色Darren邱凱偉有對手戲。2人暌違多年再合作，Darren透露：「我們出道前就認識了，會看她的作品。」潘慧如見到老友們也興奮透露：「熟悉的感覺很快就回來，希望創造更多精采火花。」

Darren首度飾演醫美醫師曹凱司，戲裡擁有百萬粉絲追蹤的他，在醫美圈被譽為「神之手」，讓有意往醫美事業發展的林詩淇(潘慧如飾演)相中，希望拿下與他合作的機會。

潘慧如與Darren拍攝第一場戲，就被他大方告白「我愛你」，還逼婚「嫁給我」。Darren過去談感情是否也都這麼直接？他透露：「小時候比較害羞，但長大後就覺得不能浪費時間，應該好好把握當下，因此會直接表達對一個人的好感。」

潘慧如也坦言，感情方面喜歡男生大方不扭捏、直球式的告白。她分享拍攝這場戲其實很狼狽：「那天很熱、風很大，拍攝時頭髮吹得很亂，Darren跟我告白，我滿頭大汗頭髮又被風一直亂吹，一點都不浪漫。」

潘慧如表示，Darren私下也蠻會撩女生：「他蠻活潑幽默，有一場戲是他到辦公室來找我，他在試戲時突然送了一朵塑膠花給我，現場大家都笑翻，蠻可愛的。」