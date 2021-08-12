《韓聯社》12日報導，在英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦（R08）停靠關島後，打擊群成員之一的「機警號」（S121）核子動力攻擊潛艦，已於11日低調抵達南韓釜山。先前曾傳出「伊麗莎白女王號」也將於8月訪問南韓。

根據報導，「機警號」潛艦已於11日停靠釜山海軍基地（Busan Naval Base），海軍官員表示，該艦將於當地進行補充物資、檢查設備等事宜，並強調船員們正接受新冠肺炎（COVID-19）病毒檢測，也會與南韓衛生當局合作，在該艦停留期間實施防疫措施，並稱目前兩國海軍並無舉辦交流活動的計畫。

《韓聯社》指出，南韓和英國正協調「伊麗莎白女王號」稍後訪問該國的細節，可能於8月抵達南韓釜山，並於9月前往日本。「伊麗莎白女王號」正率領第21航艦打擊群（CSG21），進行為期28週的海外部署，預定訪問超過40個國家。不過該打擊群一路上並不順利，先後發生45型驅逐艦「鑽石號」（D34）故障脫隊，以及打擊群爆發新冠肺炎疫情等狀況。

第21航艦打擊群下轄45型驅逐艦「鑽石號」和「防衛者號」（D36）、23型巡防艦「李奇蒙號」（F239）和「肯特號」（F78）、艦隊整補油艦「泰斯普林號」（A136）、艦隊固態物資支援艦「維多利亞堡號」（A387）、機敏級核子動力攻擊潛艦「機警號」，以及美國海軍「蘇利文兄弟號」神盾驅逐艦（DDG 68）和荷蘭皇家海軍「埃弗森號」巡防艦（F805）。