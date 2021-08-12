今年最高！獎金上看15億元 威力彩頭獎號出爐 20:562021/08/12 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(12)晚間開出第110000064期威力彩，目前已經連38槓，預估頭獎累積獎金上看15億元，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：10、22、28、32、34、36，第二區獎號為：01。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 台中「2021最貴豪宅」出現！單價82.7萬 他霸氣一次買2戶 《電腦設備》振樺電開盤即填息 H2拚逐季成長 #獎金 #今年最高 #台彩 #獎號 #威力彩頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 更大、更貴、更豪華！危老重建夯爆 推案量衝千億 12:132021/08/12 房市新訊 千萬別錯過！超壯觀英仙座流星雨今晚登場 交管措施一次看 15:132021/08/12 生活 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩首殺博獎金 11:432021/08/12 體育 《時來運轉》運彩報報－MLB藍鳥重砲出擊 天使墜入凡間 11:182021/08/12 體育 《時來運轉》運彩報報－淺談本週歐洲足壇大事：梅西轉會PSG、五大聯賽全面回歸 11:282021/08/12 體育 政院稱出1千買五倍券有參與感 藍委：是在集資買樂透？ 14:272021/08/12 政治 《電子零件》訂單狀況不錯 崧騰今年業績看升 17:412021/08/12 財經 美福特號發4萬磅強大訊息 沒在怕陸航母殺手 13:532021/08/12 軍事 台北匯市小場面 台幣小升領軍非美貨幣 16:522021/08/12 財經 北市11間公有市場上線 Uber Eats 服務涵蓋率達北市8成 17:592021/08/12 科技 《月光雕刻師》今夏大改版正式上線 強勢推出新職業「槍騎兵」 16:452021/08/12 科技 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 今年最高！獎金上看15億元 威力彩頭獎號出爐 - 財經 開發金控宣布以股份轉換方式 取得中壽100％股權 - 財經 - 旺報 經濟部證實越南有4台商染疫亡 尚有2、30人確診 - 財經 航運爆史上最大危機 全球350艘貨輪卡港口 航商竟下海做這事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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