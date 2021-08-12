台彩今(12)晚間開出第110000064期威力彩，目前已經連38槓，預估頭獎累積獎金上看15億元，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：10、22、28、32、34、36，第二區獎號為：01。

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