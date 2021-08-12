杭州一男子提菜刀搶銀行卻無人信 經理玩著手機和他淡定聊天

全球出現過不少令人噴飯的搶劫場景，戲劇裡笨賊的情節看了好笑，真實世界也經常是不遑多讓。發生就讓人哭笑不得。近日杭州就發生這樣一件銀行搶案，搶匪拿著菜刀進銀行搶劫，但銀行經理不相信。兩人在辦公裡聊了起來，經理玩著手機，搶匪轉著菜刀。最後經理勸他離開，搶匪擔心如此會罪加一等，要求銀行報案，最後被警方處以行政拘留。

據《觀察者網》報導，一部當年在大陸相當賣座的電影《天下無賊》裡也有笨賊搶劫的著名劇情，一位看起來沒人相信他要搶劫的笨賊叫嚷著：「你們都嚴肅點，別笑了，我們這打劫呢！」各種荒唐搞笑或耍笨胡鬧的情節，在外國電影裡也不少。

《錢江晚報》報導說，8月9日浙江杭州餘杭一名徐姓廚師因無力償還貸款，在酒吧喝了酒之後，打算搶劫酒吧旁邊的銀行，由於搶劫算是生手，當天前前後後4次進入銀行。第1次先問：「能不能跨取錢？」第2次問：「能不能貸款？」第3次先在手機上查了搶銀行判刑多久，然後再進銀行找經理說要搶勢，經理根本不信，然後這名廚師出去買了把大菜刀。

第4次，廚師提著菜刀走進銀行找到經理，再次表明要搶銀行，但經理還是不信，一邊繼續忙自己的事，接著還玩起了手機，廚師則在旁邊坐著，拿菜刀包裝紙墊在桌子上，轉著菜刀玩，兩人還有說有笑。

最後，銀行經理跟他說，他們是信貸部門的，裡頭根本沒錢，勸該男子離開算了，結果該男子反而擔心他走了會罪加一等，要求銀行經理一定要報警。晚上9點半餘杭公安分局接到銀行經理報安，3分鐘後就趕到現場，立即控制了徐姓廚師，並奪下菜刀。警方還說，徐姓廚師在過程中「十分配合」，警方最後處以行政拘留。

如此讓人啼笑皆非的搶銀行情節在網路讓許多網民捧腹大笑，腦洞大開地做出了許多精彩回應：「經理：這一天天可真難，又要聊天又要報警的」，「好歹你戴個絲襪呀，都沒個樣兒」，「不講武德，污辱了搶匪這行當」，「就是還不起貸款了，想進牢裡躲個清淨」，「想不開的時候找個人聊聊其實挺好，別帶刀」。

有的網友則刻意把樓蓋歪：「拿著菜刀搶銀行的同時還帶著口罩，真有防疫觀念」，「喝醉了出來都把口罩戴得好好，防疫意識杠杠滴」。