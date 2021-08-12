潘逸安和老婆Vivian等了1年，終於和1歲半女兒「米估」一起拍攝全家福，潘逸安照慣例讓出主導權，全權交由Vivian打理，只提出「要拍出金馬獎的感覺」9字要求，Vivian描述攝影師聽到指令面露黑人問號，只能露出尷尬而不失禮貌微笑，經過12小時馬拉松式的拍攝，終於營造出潘逸安心目中的「金馬獎」氛圍。

潘逸安原本去年就想拍全家福，但女兒當時太小難以控制而作罷，經過1年居家攝影訓練，米估也習慣鏡頭，有時拍照還會主動擺Pose，才讓潘逸安決定進棚。潘逸安憧憬拍攝風格能有金馬獎的fu，他向攝影師闡述：「金馬獎海報的鏡頭是每個演員的夢想，希望能有機會成為其中一員。」見攝影師和老婆聽得霧煞煞，他努力解釋「就是每個入圍者都會有的」，攝影師邊聽邊上網找範例，才確認是金馬入圍者的形象照。

潘逸安（中）很滿意留下全家幸福一刻。艾迪昇傳播提供

潘逸安(左)拿氣球把女兒逗得哈哈大笑。艾迪昇傳播提供

一家3口共花12小時拍了2套服裝，攝影師和工作人員拚命拿餅乾、玩偶吸引米估注意力，形成鏡頭外比鏡頭內熱鬧的有趣景象。為了鏡頭好看，攝影師頻下反人體工學指令，像是要Vivian單肩把米估扛在脖子上、讓潘逸安緊收腹部核心半仰躺，Vivian享受過程，希望全家每年都能拍一次，潘逸安卻直喊累，「只要一進到攝影棚，就覺得在工作」，Vivian吐槽老公只出一張嘴，連西裝都要她上網張羅。

Vivian單肩把米估扛在脖子上。艾迪昇傳播提供

潘逸安(右)費勁緊收腹部，擺出半仰躺姿勢。艾迪昇傳播提供

最後成品出爐，潘逸安很滿意自己有金馬獎的風格，也開心可以記錄女兒成長點滴，他說：「因為拍戲關係，有時候拍外景可能半年就過去了，看不到女兒的變化，今年第1年，記錄這一刻，希望以後每年都記錄一次。」他還為此願望買下了單眼相機，平時夫妻倆輪流拍對方，2人拍出興趣，時不時就將照片PO上網和粉絲分享，Vivian期待：「說不定以後全家福，就可以交給我們自己掌鏡囉！」