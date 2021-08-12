曾經承諾會為3+11決策負起責任的衛福部長陳時中，卻在今天說3+11沒有影響社區，不是防疫破口，引發軒然大波，但對此卻有網友認為3+11反而救了台灣免於Delta疫情，文章PO出後遭砲轟「想洗白？」、「叫范雲選總統算了」。

網友在PTT八卦版PO文「3+11是不是意外救了台灣?」，他表示如今世界各國Delta疫情連環爆，台灣若是被這波入侵，現在也是沒完沒了。

原PO說，3+11只有引爆英國Alpha變異株，等於是讓台灣事先模擬考，且提升了人民的警戒，也加速了疫苗第一劑的施打，3+11反而意外救了台灣一次。

鄉民看到後傻眼，留言怒嗆「想洗白范婦?」、「去跟死掉的800人說」、「是想要入黨嗎？」、「黑的直接說成白的，綠粉典範」、「還有一堆人連第一劑都沒得打耶」、「這種話你在我面前說，我一定直接開扁」、「照你邏輯，范雲下次不選總統說不過去」、「這麼多人過世，你是在說三X」。