1名女網友多年前到日本當地1間連鎖餐飲店消費，獲得1張折價券，她說當時店家承諾即便券過期仍可使用，而她近日找到該券，拿到台灣的分店消費，並出示券要求折價100元遭拒，她大鬧現場後，店家最後才妥協折價；不過其他網友發現該券上截止日是2014年9月，還是折「日幣100元」，怒轟奧客無極限。

1名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她多年前曾到日本玩，當時在當地的知名連鎖餐廳拿到優惠券，餐廳老闆當時承諾她即便該券逾時仍可以使用，上頭的限期僅是讓消費者快點使用而已；而她日前找到該券，就在該餐廳位在台灣的分店使用，要求折價100元，沒想到遭店員拒絕。

女子拿出使用期限在7年前截止、在日本取得的折價券，近日要在台灣分店使用，遭店員拒絕後，還怒罵「那個自以為是的店員根本欠教訓，難怪只能當店員」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友說「結果台灣某個垃圾店員竟然不給用，同樣都是吉野家喔」，她當下馬上與店員理論、爭論不休，最後吵到店長出面排解，最後店家同意可使用優惠券，她事後PO文怒嗆「那個自以為是的店員根本欠教訓，難怪只能當店員，算我倒楣」；而她PO出的優惠券上頭寫著使用期限為2014年9月30日，金額也日幣100元。

許多網友看到文章紛紛痛批原PO太超過，「員工沒把你當瘋子轟出去就萬幸了」、「100日幣等於100台幣嗎？奧客真的無極限」、「日本店家是即使過期也希望你快點花掉，但他絕對想不到你隔了7年，還是拿回台灣用」、「現在是拿明朝的尚方寶劍斬清朝的官逆？」「店長情商確實很髙，化解了奧客危機」。