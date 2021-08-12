台帛旅遊檢疫鬆恐重演3+11破口？ 陳時中：3+11不是破口｜中時新聞網

今年5月中旬國內爆發大規模社區感染疫情，出現多起本土群聚事件，單日確診數從十位數直升3、4百例，許多人直指這波大爆發破口就是政府規劃的機組員「3+11」政策。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12日）嚴正否認，強調「3+11」只是一個群聚事件，並非破口。感染科醫師王任賢卻認為，從時空背景來看，當時「3+11」沒做好防疫配套，就形同破口。

陳時中今宣布重起帛琉旅遊泡泡時，再次被問及「3+11」隔離後的自主健康管理恐造成防疫破口。對此，陳時中特別澄清，沒有所謂「3+11」破口，「它只是一個群聚事件，並不是社會的破口」。

此言論一出，讓PTT網友瞬間炸鍋，網轟陳時中重新定義了何謂「我負責」，若「3+11」不是破口，「難道萬華疫情爆發是有蟲洞丟病毒進去？」另外，藥師林士峰也發文酸陳時中的發言「再次刷新三觀」，批陳嘴巴上說要負責，心裡卻想著卸責。

根據《聯合新聞網》報導，中華民國防疫學會理事長、感染科醫師王任賢指出，「3+11」政策本身沒有錯，問題是當時台灣防疫最大威脅是境外移入，開放「3+11」前應確定機組人員都打完疫苗，在還沒做好配套前就開放，讓病毒趁虛而入，進而造成防疫破口，加上專家小組至今仍未道歉，「才是全世界最大笑話」。