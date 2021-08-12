大鶴在《池塘怪談》裸露屁股騎機車。（金盞花大影業提供）

大鶴在《池塘怪談》突破對水的恐懼。（金盞花大影業提供）

大鶴在《池塘怪談》有裸露洗澡戲。（金盞花大影業提供）

大鶴在《池塘怪談》喜歡陳姸霏。（金盞花大影業提供）

林鶴軒（大鶴）9年前從《大學生了沒》出道，演技已獲台北電影獎男配角獎肯定，他近期在導演程偉豪新作、奇幻迷你劇集《池塘怪談》挑大樑演出男主角江小魚，日前受訪時自嘲，一開始也懷疑「怎麼有人找我當影集男主角，畢竟有這麼多帥哥可以找」，後來才發現原來導演要找的的就是「長得奇怪的人」。他也透露，這部影集已經達到他的人生巔峰，「我露出『兩點半』！胸口兩點，配後面半點，屁股全都露！」

大鶴笑說，這是自己的屁股第一次拿出來見人，「化妝師還幫我的屁股上妝撲粉底！我屁股本來就很好看啦，但有點胎記，還是要讓屁股在鏡頭前好看一點」；他對於裸露尺度沒有顧忌，因是劇場演員出身，經常在後台快速換衣服，已經露習慣了，根本不會在意。這次劇中，他穿著病服從醫院逃出來在街頭遊走，還有光著屁股飛車追逐的鏡頭，「台北街頭有很多我的屁股身影！」他笑說導演程偉豪真的很喜歡讓男演員露屁股，「我應該是繼李淳、張震之後，第三個在導演鏡頭下露屁股的男演員，也算是跟他們齊名了！哈哈！」

首度演出男主角的他，坦言超怕被換角，選角階段一開始被詢問的第一題就是「大鶴會不會游泳」，他雖然會游泳但對水有恐懼，不敢在踩不到底的地方游泳，因此一度猶疑，但還是說了「我會」；再被問「水性好不好」，他仍不敢承認怕水，硬著頭皮心虛地說「可以」，然後就趕緊去練自由潛水、訓練水性。拍攝過程中他努力壓抑、克服自己的恐懼，「拍完深水池那場戲，一聽到喊大鶴殺青，我馬上大爆哭，開玩笑追著會計說『片酬給我匯過來！這錢好難賺喔』！」不過現在的他坦言，很感謝導演當初把他「推下水」，讓他多少克服了恐懼，不僅在游泳的能力上被提升、也學到自由潛水的新技能！

他不諱言「小時候」確實曾有被換角的經驗，那也是自己入行遇到的第一個打擊，「當時已經見過兩次導演，也得到前幾集劇本，直到隔天就要上表演課了，卻被劇組通知先不用來，說是時間有更動。結果我馬上接到導演私訊，說不好意思，我被換掉了，雖然他很喜歡我，但製作人要把角色換成自己簽的歌手！」當下的他超難過，因為當時沒有經紀人，都是自己接工作，也讓他驚覺「原來在這行沒靠山不行」，並懷疑自己是否不適合這一行，差點萌生退意，也從此種下害怕被換角的陰影。

大鶴劇中與麻吉們都喜歡陳姸霏飾演的班花阿妮，且熱烈獻殷勤，現實中的他說，通常不太主動追求別人，而且他比較少根筋，別人喜歡他，他也不知道，「高中時有個長得滿漂亮、像安以軒的女生喜歡我一陣子，我都不知道，直到生日，她突然送我一件很貴重的襯衫，她才說覺得我穿襯衫很帥，所以存錢買給我，我超傻眼，覺得她眼睛『糊到蛤仔肉』。知道她喜歡我後，關係一度變得尷尬，不知道怎麼辦，我只好一直裝傻下去，直到人家的真命天子出手追走她，看他們交往了10年，去參加他們婚禮，我也感動又開心哭了」。