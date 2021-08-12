衛福部長陳時中今（12）日再次重申，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。

台灣民眾黨今（12）日在臉書痛批，陳時中不演了，直接改口說3+11「不是社區防疫破口」，完全負責變成完美甩鍋！

台灣民眾黨直言，疫情造成逾15000人染疫、總計817人不幸身亡，每一個數字的背後都是一個破碎的家庭，對於造成本土疫情爆發的3+11，陳時中始終不願正視錯誤，先把會議主持人甩鍋給副指揮官陳宗彥，沒想到謊言不到24小時就被戳破；關鍵的會議紀錄從承諾提供變成「太忙沒做」，甚至反嗆「就是沒有會議紀錄，要我做一份給你嗎？」更不斷跳針「我負責」。

結果，國人還沒等到陳時中的「負責」，他就先完美甩鍋，立刻改口說3+11沒有影響社區、不是防疫破口。

台灣民眾黨要求民進黨政府，面對「3+11」政策失當和放任諾富特混居造成本土疫情爆發的事實，不要造神的時候衝第一，出事落跑也衝第一！