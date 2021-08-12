1991年7月23日大陸漁船閩獅漁2294及2295號（見圖），涉嫌打劫我高雄籍三鑫財號漁船。(本報系資料照片╱何瑞雄攝)

8月12日是1991年分隔42年後，兩岸因閩獅漁號漁事糾紛，大陸派出首批記者范麗青、郭偉鋒赴台落地採訪、實現雙向交流卅周年紀念的日子，當年見證此一事件的踐行者郭偉鋒等人，12日在香港呼籲：兩岸之間的主流媒體及新聞人，需要保持30年前初心，以促交流促合作為己任，共同為遏制仇恨、增進兩岸同胞情感發揮積極的輿論力量。

香港中評社報導，當前兩岸關係形勢嚴峻，兩岸交流合作嚴重受阻，兩岸官方來往基本斷絕，甚至港台的官方關係也基本中止，兩岸民意敵對性日益增強。

對此，當年的踐行者、長期參與推動兩岸及港台交流的中國評論通訊社社長郭偉峰、常務副社長周建閩、法律總監莊仲希，日前就當前的兩岸關係發表了看法，發出兩岸交流合作需要倍加珍惜、不能中斷，仇恨不可製造的強烈呼籲。

維基百科記載，1991年7月21日，福建省石獅市漁船閩獅漁2294號和2295號與台灣高雄漁船三鑫財號發生糾紛，台灣海岸巡防司令部（海巡署前身）台中海巡隊把該兩艘漁船連同船上18名漁民，押回台中港。

8月12日，兩名大陸新華社范麗青、中國新聞社 記者郭偉鋒兩名記者以專案方式獲准來台，採訪被扣押的漁民，一舉拉開兩岸新聞雙向交流序幕。這也是大陸記者自1949年以來第一次踏上台灣土地。

當時台中地檢署以兩艘閩獅漁號漁民涉嫌海上強盜為由，以當時的《懲治盜匪條例》海洋行劫罪（海盜罪）嫌起訴7名漁民，8月30日，台中地方法院判處5名閩獅漁漁民刑期不等的有期徒刑。

8月20日，中國大陸紅十字會總會副祕書長曲折、政策理論研究室副主任莊仲希抵達台北，探望被扣的石獅漁民，他們是海峽兩岸隔絕42年後，大陸首次正式派遣進入台灣的公務人員，進一步打開兩岸雙向交流大門。

8月23日，曲折、莊仲希與范麗青、郭偉鋒離台，返回北京。

最終，經中國紅十字會等與海基會商談，台方同意先行釋放11名留置漁民，8月24日由海基會遣返廈門，被扣漁船也由海基會另雇他人，同時駛回。另外7名漁民則於8月底返回了廈門。