中國人壽今召開董事會決議，通過與開發金控的股份轉換案，由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金的方式予除開發金控以外的中國人壽全體股東，以取得中國人壽100％股權。

中國人壽強調，未來成為開發金控100％子公司後，所有客戶權益完全獲得保障，原保單的條款、內容、權利與義務均維持不變。

中國人壽董事會也通過將於10月1日召開股東臨時會，討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關的核准後，完成股份轉換，屆時中國人壽將成為開發金控100％持股之子公司。

這次股份轉換的對價，為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.8股普通股、0.73股特別股（本次新發行之開發金控特別股股息年利率定為3.55％，將按發行價格每股10元計算股息）及現金新台幣11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽即將發放的現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放的現金股利0.55元。

中國人壽指出，此股份轉換對價已委請獨立專家安侯建業聯合會計師事務所出具價格合理性意見書，依會計師評估此次交易價格應屬合理。

近年來，中國人壽擴大營運規模及提升經營績效，總資產突破新台幣2.2兆元；2021年上半年獲利超越去年全年，交出亮眼成績單。