3人前晚在線上直播。（CATCHPLAY＋、華視提供）

《俗女養成記2》首播後獲好評。（CATCHPLAY＋、華視提供）

演員個個都是演技派。（CATCHPLAY＋、華視提供）

謝盈萱（左）和藍葦華劇中有很多甜蜜的粉紅泡泡。（CATCHPLAY＋、華視提供）

導演嚴藝文與《俗女養成記2》男女主角藍葦華、謝盈萱11日晚一同現身CATCHPLAY＋影音平台IG直播，這周六（14日）適逢七夕情人節，3人提前和粉絲共度情人節撩愛。

藍葦華和謝盈萱的「森玲CP」在《俗女養成記2》粉紅泡泡滿點，3人在直播中聊起如果是「森玲CP」會送彼此什麼禮物？完全參透嘉玲個性的謝盈萱說，「我會買PS5給永森，說這很好玩喔，結果都我自己在玩」。

藍葦華則提出務實又出乎意料的提案，「送她整形醫院儲值卡，煩惱的地方就可以自己去解決」，立刻笑翻全場，導演嚴藝文大呼「你真的好魔羯，送儲值卡或禮券這種我會倒退3步」。也是魔羯座的謝盈萱接著補充說「紅包我也可以」，讓在乎情人節浪漫氣氛的導演嚴藝文再度笑喊「又不是長輩，幹嘛送紅包」。

台式新喜劇《俗女2》首播之後獲好評，在CATCHPLAY＋影音平台創下註冊會員數6倍的成長佳績，亦在華視締造35到54歲女性有效收視率達5.46，稱霸當日全時段收視，網友好評爆棚「好看好笑又好哭」、「同1集可以連續2刷還是很好笑」、「第1集我就哭了是怎樣」。

被問到嘉玲第1集就上了好幾次醫院，會想對她說什麼？藍葦華秒答「假會」，再度全場哄堂。接著聊到如果導演嚴藝文為「森玲CP」寫俗女情人節特別篇會怎麼設計？嚴藝文表示，她會讓陳嘉玲興沖沖準備驚喜給蔡永森，例如租消防員或警察制服，2人展開角色扮演，用生活情趣刺激蔡永森，「因為他很務實，讓陳嘉玲給他一點適時刺激，但結果蔡永森的個性就是會演過頭」，藍葦華再度發揮冷面笑匠功力，「然後嘉玲就會翻我白眼」。

《俗女2》的「森玲CP」在第2季的愛情讓觀眾熱烈討論，直呼「日常就是浪漫」，超愛他們戲中自然的互動火花。導演嚴藝文說，「我不特別設定這兩個人會有什麼結果，或一定走進婚姻，每一對伴侶都應該找到彼此可以走下去的方式」，她也強調，找到都舒服自在的方式就是最好的。

謝盈萱附議說，「我完全認同，一段關係就像事業，兩個人要共同經營。結不結婚兩個人討論好就好了，跟其他人無關」。嚴藝文強調這次第2季的角色和故事很全面，有粉紅泡泡、也有中年理想跟現實的掙扎、還有青梅竹馬的關係，「可以讓觀眾回頭想自己的感情關係，不一定女生就是投射嘉玲，也有可能是永森的角度」。

這次戲中藍葦華飾演蔡永森讓廣大網友不斷告白說「Man台帥」、「永森看來很有肩膀，很帥」，導演嚴藝文立刻信心滿滿掛保證說，「這次是他最帥的一次，帥出新高度，魅力很吸引人，連我朋友都已經有擁護者」。該劇每周日晚間9點於CATCHPLAY＋影音平台、華視同步播出。