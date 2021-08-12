樂天桃猿與富邦悍將進行7月29日的保留比賽，猿隊靠著陳俊秀、廖健富、林立都開轟，加上張喜凱5局失2分好投，以12比2勝出。

此役從2局下猿隊2比0領先繼續進行，猿隊同樣由當天先發張喜凱續投，富邦則是由陳鴻文接替已下二軍的洋投優瑪投球，富邦在3局下靠著1次保送及3支安打攻下2分，將比數追平。

陳鴻文前3局沒有失分，但在6局碰上亂流，先對廖健富投出觸身球，再被下棒的陳俊秀敲出左外野2分炮，第7局富邦換投，林羿豪抓到2個出局後保送林立，再被馬傑森敲安，富邦緊急換上陳韋霖，結果他一上場就被廖健富敲出2分全壘打。

取得領先優勢的猿隊，8局更是一口氣打了9人次，其中包含林立的3分炮，單局攻下5分，終場就以10分差勝出。

張喜凱先發5局被敲5支安打，投出2次四壞球保送，失掉2分奪下勝投；陳鴻文中繼4局，投出5次三振、1保送，只被敲2安，但其中1支就是被陳俊秀敲出全壘打，失掉2分皆為自責分，承擔敗投。

樂天桃猿陳俊秀（右）敲出致勝2分炮。（鄭任南攝）

樂天桃猿廖健富。（鄭任南攝）