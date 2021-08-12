中華女足集訓卻沒地方更衣、盥洗，問題最後終於解決。國訓中心晚間發表聲明，考量近日高溫，為確保衛生安全，國訓中心在兼顧最高標準之防疫前提下，規畫開放球類館西側1樓女廁／女盥洗室空間，木蘭女將練完球不用再屈就流動廁所了。

中華女足為備戰下月16日起於高雄國家體育場進行的亞洲盃資格賽，申請8月3日起進駐國訓中心備戰。但國訓堅持防疫考量，非住宿之代表隊選手不能進入其建築物，最終讓足協租借4間流動廁所，置放於射箭場前遮棚停車場空間。

然而選手使用流動廁所本已不便，開訓後南台灣下了1整周豪雨，練完球全身溼透的選手無法更衣、盥洗，在反映未果的情況下，今天終於透過女足球員工會公開發聲，疾呼：「防疫不能作為忽視選手基本需求和溝通無效的藉口！」

國訓中心執行長李文彬表示，國訓要照顧運動選手，絕對支持女足隊訓練，有問題可以進一步溝通，朝取得平衡點的方向努力。國訓晚間聲明除了開放女廁／女盥洗室，也承諾改善目前的訓練場地，並視訓練排程讓女足隊使用國訓對面的國家體育場。