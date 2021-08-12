境外資金專法將在下周一(16日)落日，有意搭租稅優惠的台商趕緊把握！財政部統計，到8月11日止依循境外資金專法申請匯回計有1528件、金額3315億，已核准並實際匯回1270件、金額2661億元。

財政部進一步表示，經洽經濟部，截至2021年7月14日，帶動913億元資金從事實質投資，為國內經濟引入活水，振興經濟。

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自2019年8月15日施行，施行期間2年。現已經近第2年尾聲，而第2年期間是2020年8月15日至2021年8月16日，提出申請優惠稅率可以達10％，若實質投資者可以向國稅局申請退還已繳納稅額的50％，等於稅率僅只有5％，相較於一般所得稅制的20％更為優惠。

財政部提醒，適用境外資金匯回專法申請期限至今年8月16日，即將於4日後屆期，有意申請者，可至網站境外資金匯回專法專區下載申請書表及查詢相關資訊，於該日前備妥相關文件向個人戶籍所在地或營利事業登記地國稅局提出申請。