美國國防部表示，部長奧斯汀會在適當時候與中國軍方高級官員舉行會談，但重申與他對等的中國高級國防官員是中央軍委會副主席，而不是國防部長。

美國之音報導，美國國防部發言人柯比11日宣布國防部長奧斯汀當天與俄羅斯國防部長紹伊古通話，目的是在兩國今年7月28日在日內瓦恢復戰略穩定對話之後，維護軍事透明和努力降低風險。

在例行記者會上，柯比被問到奧斯汀部長在試圖與中國國防高官接觸方面有何進展，並追問奧斯汀部長的對等中國國防高官是中央軍委會副主席，還是國防部長。柯比說，奧斯汀會在適當時候與中國軍方高級官員舉行會談，而與他對等的中國高級國防官員是中央軍委會副主席。

有報導說，奧斯汀部長曾多次打電話希望與中國中央軍事委員會副主席許其亮而不是國防部長魏鳳和通話，被中方以違反外交禮節而拒絕。

在中國的官僚和指揮權制度中，軍委會副主席許其亮被認為比國防部長魏鳳和具有更大權力，並且對中共領導人習近平有更大影響力，而國防部長通常不是權力核心中央政治局的委員。