藥明康德12日晚間公布2021年半年報顯示，公司上半年實現營業收入人民幣（下同）105.37億元，年增45.7％，實現淨利潤26.75億元，年增55.8％。

財華社報導，藥明康德2021年上半年強勁的收入增長，主要得益於公司持續發揮獨特的端到端一體化平台連動性，加強平台間業務導流，在疫情持續的情況下，仍為客戶提供高品質的服務與產品。

從業務數據來看，全球客戶服務需求持續保持強勁。上半年公司新增客戶超過1020家，總活躍客戶數量超過5220家。收入結構中，公司來自海外客戶收入80.35億元，年增45％，來自大陸客戶收入25.01億元，年增48％。

藥明康德在拓展新客戶的同時，亦保持很強的客戶忠誠度。報告期內，公司來自原有客戶收入為96.88億元，年增42％，來自新增客戶收入則為8.49億元。

業務方面，公司大陸地區實驗室服務業務得益於全球需求強勁增長，收入年增45.2％到54.87億元，該領域仍是公司中長期發展的重要驅動力。