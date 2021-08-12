工總今日發表白皮書，提出十大建言，尤其關心國內5月2次無預警大停電，要求檢討能源政策。經濟部晚間洋洋灑灑回應，仍說2次大停電是人為疏失，後續會要台電搭配電網新技術等穩定供電。

工總呼籲，不應僅將目標侷限於確保2025年供電無虞，而必須重新檢討台灣能源政策，規劃最適切的能源發電結構。經濟部未正面回應煤、氣發電排碳問題，只強調電力結構先朝低碳發展，再邁向無碳化，持續擴大再生能源發展，再搭碳捕捉與封存技術及氫能等新燃料，可兼顧電力穩定與減碳。

對於淨零轉型國際趨勢，經濟部說樂見產業團體共同重視，會積極發展再生能源來提供產業足夠的綠電，並以儲能系統等來增加供電調度與系統穩定度。

至於對今年5月發生的兩次停電，則認為兩次事故是人為操作及極端氣候下調度應變不及造成，後續已責成台電，評估搭配相關電網新技術、新電力設備、可提供頻率控制，建置區域電能調度中心，逐步朝向區域電網發展。

有關碳費與碳交易的建議，經濟部表示，將爭取把產業國際競爭力、國際對接、產業特性及對弱勢產業及族群衝擊因素，納入未來碳定價規劃考量。