阿富汗叛軍「塔利班」12日再拿下東部加茲尼省首府加茲尼，至今已控制全國34座省會中的10座，而加茲尼市距首都喀布爾僅150公里，是至關重要的戰略城市。面對政府軍節節敗退，阿富汗總統加尼11日撤換了督戰不力的陸軍參謀長瓦利，任命特種部隊指揮官阿里扎伊接替，希冀守住最後防線，尤其是北部大城馬薩里沙利夫。

塔利班發言人穆賈希德12日宣布，塔利班已占領加茲尼市，這是塔利班一周內占領的第10座省會。據稱，塔利班已占領該市省長辦公室、警察局、監獄、部隊駐地等政府機構，導致大量軍政府士兵死亡，數十人投降。加茲尼市距喀布爾僅150公里，位於喀布爾到南部大城坎達哈主要高速公路沿線，形同首都和南部塔利班要塞之間的門戶。

11日晚，塔利班占領了北部昆都茲市機場，這是塔利班首次接管軍方機場。穆賈希德稱，數十名駐守機場的政府軍士兵攜輕型和重型武器，以及大量的坦克和車輛向塔利班投降。昆都茲不僅是阿富汗第5大城，也是通往北部省份的門戶，有公路連接包括第4大城馬薩里沙利夫在內的北部多座省會城市，而且向南直通喀布爾。

阿富汗陸軍參謀長瓦利已被總統加尼免職，加尼於6月委任瓦利出任陸軍參謀長後，塔利班攻勢不止，大批政府軍士兵投降或逃走，而阿富汗政府現時主要靠35萬名特種部隊抵抗塔利班。加尼11日改以特種部隊指揮官阿里扎伊接任陸軍參謀長，還設立了一個負責北部省份打擊塔利班的行動中心，而預計將委派「北方聯盟」主要軍閥杜斯坦主導。

杜斯坦為烏茲別克裔軍閥，1990年代以阿富汗南方普什圖族為主的塔利班出現後，他曾參與北部民兵組織「北方聯盟」對抗塔利班，即便1996年塔利班奪取喀布爾的控制權後，北方聯盟也成功地讓塔利班在持續5年的統治期間無法實現全境接管。

但是這回，塔利班僅花5天就占領了阿富汗北部7座城市，目前北部主要城市只剩馬薩里沙利夫仍處於政府控制下。塔利班下一目標就可能是馬薩里沙利夫，甚至進一步向喀布爾施壓。喀布爾政治分析家薩利米指出：「北部對塔利班來說甚具戰略意義，因為他們相信，若能夠占領這些非普什圖地區，那麼他們就可以輕鬆奪取南部和首都喀布爾。」