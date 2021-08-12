正逢農曆7月，雖然8/14就是浪漫的七夕情人節，不過星座運勢老師艾菲爾特別提醒，處女座、水瓶座、雙子座、摩羯座的女人這個月感情運不順，如果有人求婚千萬不要冒然答應，否則可能得不償失。

▍1.處女座

農曆7月，天王星影響處女座的遷移宮位，帶來異地桃花，也許是在國內遇到的外國人士，或是網路上認識的異國朋友，不要被對方的外表或甜言蜜語迷惑，非他不嫁，小心對方不懷好意，跨國戀情的詐騙事件層出不窮，在網路世界千萬不要透漏太多私人資訊。建議可以觀察對方到年底，如果他是正緣桃花，多花些時間熟悉彼此，也不會影響到彼此的感情。

▍2.水瓶座

農曆7月，火星造訪水瓶座的禁忌宮位，要特別小心這個時期遇到的異性，可能會遇到熱情如火的追求者，甚至在短時間內提出求婚，千萬不要一時衝動答應，建議要花時間了解對方過去的感情史，很有可能會遇到腳踏兩條船的渣男，如果對方行蹤交代不明，請相信你的直覺，將事情問清楚，避免成為第三者，建議可以觀察對方到農曆11月再做決定。

▍3.雙子座

農曆7月，天王星逆行雙子座的玄秘宮位，舊愛或過去的曖昧對象會找上門，勾起往日浪漫的回憶，不過對方很有可能是為了暫時填補單身的空虛，並不是真的想要珍惜這段感情，如果心軟接受對方復合的要求，很有可能變成對方打發時間的工具人，建議不要冒然發展感情，觀察到農曆12月再回應，屆時也能看出對方是不是真心想要重新開始這段愛情。

▍4.摩羯座

單身的摩羯座過去一直有好幾個觀察中的對象，到了農曆7月，天王星逆行在摩羯座的戀愛宮位，會有一個條件不錯的對象提出求婚，不過兩人其實並未深入了解彼此，如果冒然答應，不了解彼此的價值觀的情況下，很有可能讓這段婚姻頻頻觸礁，一輩子難以幸福。建議慢慢觀察對方，農曆10月過後再下決定，如果對方不是對的人，真命天子也會在那個時間出現。