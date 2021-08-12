兩人在約會打卡景點拍攝。（七十六号原子、myVideo提供）

張睿家拿著劇中的愛情信物。（七十六号原子、myVideo提供）

首部奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》已在myVideo上架，又甜又虐的劇情受到熱烈討論。張睿家劇中對嚴正嵐展開熱烈追求，他從霸道總裁搖身一變成貼心暖男，細心觀察女生的需要，適時祭出溫馨接送與充滿儀式感的浪漫告白，最後交給命運之神在背後推一把，意外「擦吻」讓兩人瞬間掉入愛情的粉紅泡泡裡。

隨著七夕情人節到來，劇中幾條戀愛守則讓還沒準備好的人趕緊抱佛腳。張睿家不僅對嚴正嵐溫情接送，還留意到女生「那個來」的不適感，看準時機遞上暖暖包，讓嚴正嵐心頭暖暖；再製造音樂美、氣氛佳的場景，拉近彼此距離，牽起對方小手慢舞，確認過眼神，愛情火花擋也擋不住；最後不耍心機、沒套路，真誠將心意表達，深情擁吻彷彿世界都為他們靜止。

張睿家與嚴正嵐在劇中的約會場景，也是情侶踩點打卡的好去處，包括基隆和平島特殊的岩石地理景觀、燈塔文物館，以及在號稱基隆小威尼斯的正濱漁港彩色屋前的合照畫面，張睿家在這使出各種撩妹招數，一下替嚴正嵐綁好鬆掉的鞋帶，又騎腳踏車載她兜風，走到哪裡都緊握她的小手不放，堪稱100分的模範男友。