相較於消費端物價漲幅已有趨緩，美國躉售端物價漲幅卻見升溫。美國7月份生產者物價指數（PPI）月增1％，較去年同期大漲7.8％，創近11年新高，扣除食品與能源的核心PPI月增1％，連續第二個月創歷史新高，顯示商品成本居高不下與供應鏈瓶頸，持續對美國企業帶來龐大的通膨壓力。

此外，美國上周有37.5萬人初次請領失業救濟，較前一周減少1.2萬人，顯示就業市場保持復甦動能。

美股周四開盤持穩，標普5百指數小跌0.1％，道瓊工業指數一度上漲至35510點的盤中歷史新高，那斯達克指數小跌0.2％。反應通膨升溫與Fed可能縮減購債，美國10年公債殖利率揚升到1.37％。

勞工部公布數據指出，7月PPI較前月勁揚1％，較去年同期則飆升7.8％，創2010年11月重新編製此項指數以來的最大增幅。核心PPI月增1％，較去年同期也暴漲6.2％。

華爾街經濟學家預估當月PPI與核心PPI分別月增0.6％與0.5％，PPI漲幅已連續五個月超出市場預期。

勞工部另一份報告則指出，在截至8月7日止的當周，美國新領失業救濟的人數經季調後達37.5萬，較前一周經修正後的38.7萬，減少1.2萬，4周移動平均數則微升至396250人。

自6月初以來，初領失業救濟人數差不多都介於36.8到42.4萬之間，雖然仍高於疫情前的22萬歷史低點，但較2020年4月初疫情剛爆發的600萬已大幅降低，代表就業市場穩定復甦。

儘管近來Delta變種病毒肆虐導致疫情升溫，各界憂心恐抑制美國就業市場成長動能，但近來相關就業數據尚未出現相關影響。

周五出爐的官方就業報告顯示，7月份就業人口大增94.3萬，創近1年新高，失業率則驟降至5.4％，創疫情爆發以來最低。

牛津經濟首席美國財經經濟學家波斯楊塞奇（Kathy Bostjancic）表示，「就業數據顯示勞動市場在進入夏季時復甦動能有所加溫，我們認為動能加溫的情況可望延續到秋季。」