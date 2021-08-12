根據中央流行疫情指揮中心最新疫苗接種統計，截至昨天（11日）為止，全國疫苗人口涵蓋率37.78％，劑次人口比40.19％。隨著愈來愈多民眾接種到疫苗，有關接種後副作用的討論也增多，一位網友指出，媽媽聽從醫師朋友推薦，打完疫苗喝了一款飲料，果真有效緩解身體不適，3天過後就活繃亂跳。

原PO在網路論壇《Dcard》上發文表示，媽媽本來身體就不太好，近日輪到她施打AZ疫苗，接種前很擔心疫苗帶來的不適。後來媽媽在醫生朋友建議下，買了一款補充維他命的以及礦物質的果凍來喝，發現它對於舒緩疫苗副作用很有幫助。

原PO指出，媽媽接種前有先喝一包維他命果凍，接種完就回家休息，期間出現的症狀大多都很輕微，只要有任何不舒服，就會去喝一包果凍。原PO根據外婆、舅舅打疫苗經驗，不舒服約持續3-5天，然而，原PO媽媽1天喝4包果凍，3天過後就直接活繃亂跳。因此認為飲料真的對疫苗所造成的不舒服很有幫助，同時也推薦給無法吃普拿疼或正餐的民眾。

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，「之前看一個在日本的TouTuber也有推薦，說這個是在日本打疫苗是必備的補充品」、「以前系隊去比賽，中午休息時間不夠吃完東西又消化完，就會喝這個」、「郭婞淳奧運舉重的時候也喝這個」、「我打完也有喝，一天兩包，喝藍色跟綠色的，覺得喝完體力恢復蠻多」、「先不說打不打疫苗，這個我沒事也會買來喝，超級讚」。