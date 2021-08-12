中央氣象局表示，明(13日)天氣悶熱，仍要留意午後雷陣雨及短延時強降雨，周六七夕情人節，白天氣溫偏熱可見到陽光，午後則是有短暫雷陣雨，尤其迎風面的西南部，降雨情況將比其他地區更為頻繁。至於外界關切的熱帶性低氣壓TD-16W，根據美國模式，路徑是朝著台灣的方向來，不過不確定性仍高。

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圖為英仙座流星雨周四深夜至周五清晨(8/12~13)的觀星指數(滿分5顆星)，氣象局預估，極大期在13日凌晨3~4時，可朝北北方仰角50度處尋找流星蹤跡。(圖/氣象局)

氣象局指出，明天(13日)西南風影響，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，各地山區及近山區的平地、大台北地區熱對流發展旺盛，易有大雷雨、短延時強降雨發生，留意午後天氣變化；溫度方面，各地高溫約31至35度，中午前後感受較悶熱。

12至13日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(14日)台灣位於高壓邊緣、水氣稍多，清晨到上午間中南部沿海有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，氣象達人彭啟明表示，迎風面的西南部降雨情況有機會比其他地區來的頻繁，將不局限於午後的降雨。

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氣象專家吳德榮表示，目前距離台灣約6千公里的熱帶性低氣壓TD-16W，根據美國模式，路徑是朝著台灣的方向來，不過不確定性仍相當高；以歐洲模式來看，到了關島以後，強度可能偏弱，至於對台灣的影響仍言之過早。

熱帶性低氣壓TD-16W，根據美國模式，路徑是朝著台灣的方向來，不過不確定性仍高。(圖/氣象局)

下周日至下周四(15日至19日)太平洋高壓籠罩，天氣穩定，各地為多雲到晴的天氣，午後局部短暫雷陣雨的範圍稍縮小，以山區或近山區的平地為主，清晨到上午間中南部沿海偶有零星短暫降雨。20日至22日東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。