因應金融海嘯所帶來的消費緊縮效應，馬英九政府在2009年發放給全國人民3600元消費券。而蔡英文政府也於去年發放3倍券，今年9月則因疫情關係將再發行5倍券。前民進黨立委郭正亮表示，馬英九政府當時發消費券後有做問卷調查，竟發現消費券有70%都是替代消費，馬英九就是很誠實。

郭正亮12日在政論節目《新聞大白話》中表示，事實上，馬英九政府在金融海嘯那時發消費券，他們事後有做問卷調查，問這是不是替代消費？這樣做是負責任的，問券調查問有沒有創造額外消費，而做出來的結果是，70%都是替代消費，馬英九就是很誠實嘛。

郭正亮接著表示，消費券這種東西的本質就是替代消費，因為有6個月可以使用，所以如果現在買，可能未來消費就會減少，所以總的來說，你並沒有額外的消費。

郭正亮指出，行政院長蘇貞昌就一直跳不出這樣的迷思，真的很奇怪。而行政院發言人羅秉成根本就不懂經濟學，羅秉成的乘數效應，認為一定要去讓那些還會把錢花出去的人，那個乘數效應才會帶動。如果說有70%是被大的連鎖店和通路商整個吃掉，他們就收到口袋裡面去了，乘數效應是零。

郭正亮認為，蔡政府現在推出這個5倍券，如果根據去年3倍券的經驗，就是大部分大賣場跟大的通路商都會提出配套折扣，所以很多人就會去換它的點數，這個高達6、7成，這一些乘數效應就是零；因為他們只要收走券，就放在口袋裡去了。但如果發現金，反而還有乘數效應，因為我們就會花費在潛在的一些小攤販，而他們拿到現金後還會再拿去花費。