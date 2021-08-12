樂天桃猿12日與富邦悍將進行7月29日的保留比賽，二壘手郭永維在3局時一次接球不慎撞到後腦杓，當場被擔架抬下場送醫，賽後總教練曾豪駒表示，郭永維目前無大礙，之後還需要觀察1、2天。

郭永維在3局下時，因為要處理林益全敲出的滾地球，跳傳落地時不慎撞到後腦杓，久久無法起身，防護員立刻出動擔架，將它固定後抬出場送醫檢查。

賽後曾豪駒表示，郭永維送往輔大醫院檢查後已無大礙，也已經返回球場，但還需要觀察1、2天。