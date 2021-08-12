中職》郭永維撞到後腦送醫無大礙 曾總：還需觀察1、2天 22:242021/08/12 中時 毛琬婷 、 鄭任南 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂天桃猿內野手郭永維在3局守備時不慎撞到後腦。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂天桃猿12日與富邦悍將進行7月29日的保留比賽，二壘手郭永維在3局時一次接球不慎撞到後腦杓，當場被擔架抬下場送醫，賽後總教練曾豪駒表示，郭永維目前無大礙，之後還需要觀察1、2天。 郭永維在3局下時，因為要處理林益全敲出的滾地球，跳傳落地時不慎撞到後腦杓，久久無法起身，防護員立刻出動擔架，將它固定後抬出場送醫檢查。 賽後曾豪駒表示，郭永維送往輔大醫院檢查後已無大礙，也已經返回球場，但還需要觀察1、2天。 中職》馬傑森首度單場4安 曾總：他每場比賽都在成長 日職》玩笑開過頭 中田翔把隊友打到腦震盪 受害者曝光 #中華職棒 #CPBL #樂天桃猿 #郭永維 #曾豪駒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神祕北戴河之三》北戴河休假近尾聲 中共高層究竟開什麼會 09:052021/08/12 兩岸 《電子零件》訂單狀況不錯 崧騰今年業績看升 17:412021/08/12 財經 張智霖上節目 袁詠儀私訊工作人員提狠毒要求最後1句亮了 15:452021/08/12 娛樂 小便斗隔板噴漆記2大過 學生翻盤 04:102021/08/12 生活新聞 《時來運轉》運彩報報－淺談本週歐洲足壇大事：梅西轉會PSG、五大聯賽全面回歸 11:282021/08/12 體育 交維計畫失敗造成意外頻傳 中市議員批政府草菅人命 16:182021/08/12 政治 恐嚇股東圖謀５千萬 惡質建商收押 04:102021/08/12 地方新聞 全國客家文化夏令營 泰雅渡假村登場 16:452021/08/12 寶島 一手寫詩一手寫報導 彰化資深媒體人4年出3本書 14:432021/08/12 寶島 應疫情防控 寧波機場取消往返北京所有航班 19:012021/08/12 兩岸 北市未成年無照駕駛案今年已超過2000件 疫情降級後恐再提高 14:362021/08/12 社會 體育熱門新聞 日本田徑正妹顏值太高爆紅 一躍胸下全空超養眼 - 體育 中職》郭永維撞到後腦送醫無大礙 曾總：還需觀察1、2天 - 體育 中職》馬傑森首度單場4安 曾總：他每場比賽都在成長 - 體育 《時來運轉》從棒球「每局被上壘率」看運彩投注眉角 - 體育 東奧》印度一姐辛度是高種姓？真相令人太意外 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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