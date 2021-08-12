「浩角翔起」疫情後合體搶錢 默契零分。（三力提供）

《綜藝玩很大》 自創行動攝影棚 「玩很大巴士」。（三立提供）

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》日前悄悄復工，全新一集將於8／14(六)晚8點播出。KID表示這2個月在家徹底耍廢，為了復錄，前一天特別在家自主訓練，跳繩100下，結果小腿就痠痛了，因為如此很擔心太久沒錄影，節目組會下猛藥，特地上網查了可能的錄影地點，上網發現國家風景區、遊樂區等景點都尚未開放時就鬆了一口氣，笑說：「不用體力活的遊戲我就放心了」。

KID在疫情期間都沒跟吳宗憲連絡，他笑說因為一聯絡就覺得好像在工作，而且要有點距離才有熱情，這樣吳宗憲才會想念他。而吳宗憲看到KID的第一句話是：「你又胖了！」兩位主持人一見面不免俗一陣相互拌嘴。

《玩很大》於上月播出滿7週年，因為疫情關係兩年沒有出國，所以特別推出疫情特別企劃「玩很大巴士」，在巴士上完成所有的關卡，不僅可做人流控管，畫面與關卡也與從前不同，雖然空間有些侷限，遊戲內容卻新奇有趣，堪稱行動攝影棚，連主持人吳宗憲都表示從來沒有這麼深度看過台北，更讓關在家2個月的吳宗憲及KID大喊「好喘、好累」，沒想到在巴士上玩遊戲的運動量也能這麼大，唯一不便的地方是車上無法上廁所，要一直憋著到下一個目的地。

大來賓「浩角翔起」與主持人許久未見，話匣子一打開就停下不來，常常面臨失控邊緣，浩子表示這麼久沒有外出，現在連看到戶外停車場都覺得莫名感動，阿翔於這段時間都在家裡當全職奶爸，直言出來工作看到大家的感覺真好。

節目遊戲設計結合公車環境，不但要坐著用腳將雨傘掛置手把上，還要利用座椅搭配注音字首接龍造詞，在戰術上，KID一直用言語干擾浩角翔起，不料兩人絲毫不受KID的影響；在默契上，來賓組是長年一起主持的浩角翔起，主持組吳宗憲、KID擁有7年革命情感，原以為兩組默契十足，不分軒輊，沒想到4人默契一樣爛，笑翻眾人。

完成台北市巴士巡禮後，接著前往宜蘭包下整個民宿，為了讓藝人在民宿內能盡情「玩很大」並彼此保持防疫距離，製作單位讓每人一間房，因此也看到藝人在陽台與樓下的紅隊對話的有趣景象。近期大家減少外出機會，許多外送服務職業盛行，製作單位企劃讓兩位主持人擔任五星級到府服務團隊，到各藝人好友的工作室、餐廳、住家等，化身清潔工、洗碗工、美容師、私廚，提供各項專業服務。