以《卷珠簾》走紅的大陸歌手霍尊，近日遭交往9年的前女友陳露發文痛訴在他戀愛期間劈腿多女，最終更以冷暴力的方式，企圖逼陳露主動提分手，來營造自己深情男人的形象。陳露今(12日)更因為難忍霍尊避重就輕的親筆信回應，忍著噁心曝光霍尊在老司機群組中的不堪入目對話，直言這些截圖她一直無法回頭再看，因為會讓她覺得自己青春全餵了狗。

陳露今日在微博忍著噁心公開霍尊在老司機群組的對話截圖，痛心表示這是去年6月到8月期間，霍尊一邊帶著她買婚戒、看房子，一邊向朋友斷定自己絕對會出軌的殘酷真相。

霍尊在群組狂炫劈腿戰績。(取自陳露微博)

只見霍尊在這個名為「滬上情慾流」的群組中，與朋友沾沾自喜地分享他混亂不堪又劈腿多人的性生活，「我大前天晚上，和一個在私人影院夯了」、「刺激都不行」，還自爆一夜3槍，導致他最近體力有點透支，自豪「沒給本群丟臉」。

霍尊在群組狂炫劈腿戰績。(取自陳露微博)

陳露痛心問霍尊，他私下把這些不知情的女性當成意淫和享樂的對象，同時又在外頭享受著「國風王子」、「謫仙歌手」的稱號，就沒有一點點受之有愧嗎？陳露還爆料霍尊還在群組說了不少一線女星的壞話與沒有證據的爆料，但為了避免傷及無辜，她是不會PO出這些聊天紀錄，也感嘆原本美好的初戀最後以不堪的面貌收尾，占用大家不少時間，一切到此為止吧。

霍尊被前女友曝光老司機群組對話，讓他約砲、劈腿多女的渣男行為全曝光，報應也來的又急又快，先是遭參與真人秀《披荊斬棘的哥哥》、《拳力以赴的我們》證實退出後續錄製，更被大陸官媒《中國文化管理協會網路文化工委》點名他違反《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》規定，演藝人員不得出現以下行為：（十四）其他違背倫理道德或者社會公序良俗造成嚴重不良社會影響的情形，將會根據霍尊情節輕重與害程度分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制，並協同其他行業組織實施跨行業聯合懲戒，還沒大紅大紫星路就徹底玩完。