台中市觀旅局官方社群微博帳號自稱的「灣灣」到底是誰？市議員林德宇、何敏誠12日在議會質詢中指出，觀旅局的微博帳號從去年10月開始使用「灣灣」一詞取代「台灣」作為自稱，「灣灣」是因被大陸官媒央視主播用於對台的稱呼才在台灣熱議，林德宇、何敏誠認為，觀旅局微博使用大陸網友慣用的「灣灣」，過度迎合大陸應正名稱台灣。

林德宇表示，觀旅局在英文、日文官方推特(Twitter)都自信大方的秀出我國中華民國台灣的國旗，這點他要給予肯定，但是他同時發現觀旅局的官方微博帳號幾乎每篇貼文都以「灣灣」作為台灣的自稱，如「灣灣中部」、「灣灣每個縣市」等。

林德宇說，他一開始不太清楚「灣灣」到底是誰，查了一下才發現，過去台灣民眾普遍對「灣灣」一詞較為陌生，一直到2019年底，大陸官媒央視的主播在節目上喊話：「台灣的前途繫於祖國統一，台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧！」之後「灣灣」才較為台灣人所知。

觀旅局長韓育琪表示，微博的主要使用者是大陸居民，灣灣是他們的習慣用語，觀旅局為了配合，所以才使用這樣的詞語。

觀旅局長韓育琪則允諾，觀旅局會檢討這樣的使用是否合宜，以及觀旅局官方微博的觸及率等行銷成效。