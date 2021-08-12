曾以《父後七日》、《阿莉芙》等電影作品多次入圍金馬獎的導演王育麟，睽違5年再度自編自導，這回攜手知名實力派演員喜翔、尹馨、王自強、莊益增、詹慧玲，以及新生代演員王允之、福地祐介，於12日良時為新電影《動物感傷の清晨》舉行開鏡儀式，為配合防疫措施，與即將登場的親密情慾戲，所有演員與劇組人員做足功課備戰。

王育麟導演擅於發掘新人，繼《父後七日》張詩盈、《阿莉芙》舞炯恩之後，這回再度啟用影壇新秀，女主角之一由新人演員王允之擔當，將挑戰大量的裸露演出；男主角則由曾出演天后蕭亞軒、梁靜茹等知名歌手MV作品、以及周美玲導演舞台劇《偽婚男女》的日裔旅台演員福地祐介主演。

這次領軍的老中青三代團隊，更請到「金鐘視后」尹馨擔當神秘角色，同樣將有突破性的演出。與王育麟導演合作過的演員歷年常有得獎運，而當天開鏡巧逢王允之生日，特別與劇組許下明年挺進金馬獎的願望。

電影將以極少對白手法，讓演員「用身體說故事」，赤裸呈現情慾互動的探索。為在符合防疫措施下完成親密戲拍攝，不只劇組所有人員每日需執行快篩，劇組更請到專屬的親密動作協調員為演員安排3個月的排練，希望籌備許久的新戲能夠順利完成拍攝。