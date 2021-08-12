二級警戒下，華梵大學仍全力支持全國體育運動發展；由華梵大學與中華民國定向越野協會共同主辦的「2021華梵盃全國定向越野短距離賽暨全國排名賽」，即將於本週六（14日）在華梵大學登場，共有78位來自各地國小到大學的好手與社會菁英角逐各組錦標。

定向越野是一項結合體力與智力的綜合技能活動，更是風靡世界的時尚運動，參賽者必須在野外利用地圖和指北針，自行完成一段路程後，在檢查點打卡標記，於最短時間內回到終點者為冠軍，同時考驗選手的地圖辨識、設計路線能力和體力，難度相當高，教育部現正積極推動探索教育，更為定向越野運動發展打開新的層面。

華梵大學位於石碇山林間，建物依地勢而上，高低落差大，又有蓊鬱的樹林與美麗的自然生態，極適合發展定向越野運動，2019年起即與中華民國定向越野協會共同主辦華梵盃全國定向越野短距離賽，吸引不少好手參賽。今年賽事原訂5月底舉行，但受疫情一度嚴峻影響而延期，直到疫情紓緩，終於能讓悶了很久的全臺定向越野好手可以同場較勁一番。

這項比賽共有來自臺大、中正、國體大、東華、臺北醫學大學等校菁英級好手，以及北一女、惇敘工商、竹北高中、陽明高中、南投中興高中等青年選手參賽，還有年僅10歲的新北市青潭國小學生也報名參加挑戰。這場比賽也是今年排名賽場次之一，好手們更是勢在必得，當天預定上午9時30分舉行開幕式，10時正式開賽，約11時比賽結束並頒獎閉幕。

華梵大學表示，雖然疫情紓緩，運動好手得以解封熱戰，但這場比賽還是有嚴格的防疫規定，相關人員須量體溫後進入校園，並且全程佩戴口罩，希望能讓選手們安全無慮的參加比賽，達到健康防疫的目的。