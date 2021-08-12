疫情漸穩定，民眾出門看屋人數增加，房市加溫，為防疫考量，不少人都提早從網路掌握建商的口碑與作品。（盧金足攝）

台中市14期重劃區坐擁捷運綠線雙站包括G0站、G4站的交通優勢。（盧金足攝）

全台最大的台中市14期重劃區，面積高達403公頃，已有國泰、順天、亞昕、日月光、太子、坤悅、大城、寶佳集團等多家上市櫃建商搶進購地，下半年有8個以上的新建案進場，業界預估未來將出現建案百花齊放，由於14期要求低密度開發，還坐擁公園、綠地、洲際棒球場、雙百貨與74號快速道路等優勢，被視為接棒台中市7期的新熱區。

鄰近台中洲際棒球場及台中巨蛋興建地的第14期重劃區，經歷3任市長完成，面積廣達403公頃，是40年來最大的市地重劃，近年來市府在北屯的重大建設紛啟動與到位，捷運綠線、鐵路高架等多項重大建設，帶動民間企業紛進駐，國際連鎖商場好市多、漢神百貨、巨蛋等陸續設點。

看好北屯發展，移轉棟數和移入人口大為增加，2020年房市交易量位居台中之冠，14期重劃區不只台中在地建商卡位，北部建商也看好前景插旗，北台灣上櫃品牌亞昕集團深耕區域品牌，首次進軍台中，以「昕派建築首部曲」推案計畫受矚目，首案「亞昕一緒」8月份搶先進場銷售，從微解封，全國警戒降為二級，民眾出門看屋人數增加， 很多人為防疫，避免群聚，都從網路先掌握建商的口碑與作品。

旗下事業體橫跨建築、營造、設計、物業、商場與飯店的亞昕集團，對台中位在全台交通與經濟的重鎮，到台中市開發的新作，強調從創立開始，即引進日系嚴謹工法與SOP系統，成立品質稽核小組，施工前落實放樣、完工後嚴格查驗，到交屋後的全面檢視，每個階段詳細記錄、層層把關。

「高綠覆、低密度！」亞昕表示，14期重劃區除了便捷適居的生活環境，「亞昕一緒」鄰近台中巨蛋園區、洲際漢神娛樂商城兩大重磅題材，74號道雙匝道，台鐵紅線雙站包括松竹站、頭家厝站，還有捷運綠線雙站包括G0站、G4站的交通優勢。

此外，周遭教育資源還有馬禮遜美國學校、衛道中學、明道普霖斯頓小學等雙語明星學校光環加值，規畫2至3房產品，獲首購族和換屋族青睞，凸顯以專屬社區管家、五星級飯店式管理服務打響品牌知名度。