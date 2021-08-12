「最美博士」許藍方近日捲入不倫戀風波，雖然她發聲明否認當小三，但醫師夫妻也聯合聲明承認有外遇一事，鬧得沸沸揚揚，而網紅「中指通」就跟上時事，近日統整多部有關醫師劇情的成人片，有網友還驚喜發現其中一部的女優撞臉許藍方，掀起熱議。

中指通日前在Youtube上傳一部名為「Doctor的暗黑小秘密，中指通的女醫師作品精選」影片，內容介紹了好幾部有關女醫師劇情的成人片，最後一部卻介紹了山岸逢花出演、不是女醫生主題的作品，「但是山岸演小三，感覺就是嗯....要推薦一下。」中指通還形容山岸逢花在劇中性技展現堪稱是博士等級。

山岸逢花被指撞臉許藍方。（圖／翻攝自山岸逢花IG、許藍方臉書）

影片一出，不少網友認為山岸逢花撞臉許藍方，更稱她為「暗黑版許藍方」，尤其見到中指通跟上時事介紹作品，紛紛留言大讚「有追到時事梗就先推一波」、「從片名就知道這支絕對是與時俱進」、「通哥是平常就有先備好各主題的番號嗎，不然今天的新聞直接番號信手拈來太強了吧」、「不得不說山岸戴眼鏡真的神似也符合題材，很會」。

山岸逢花擁有亮眼外型、清新氣質，原本是地方電視台主播，因崇拜AV女優戶田真琴，2017年轉戰AV界，不走誇張裸露路線的她，不像其他AV女優般大尺度，在社群平台上多半分享清純照，若隱若現的風格更是惹人遐想。