富達國際今公布最新《2021年全球女性投資理財報告》，在參與調查的台灣、香港、中國大陸、日本、英國及德國等六個主要市場中，受訪女性中有31％表示，因受疫情肆虐，過去12個月儲蓄金額減少，男性僅26％受到影響；其中，台灣女性有35％受到衝擊，是調查市場中占比最高。

雖然有約三分之一女性儲蓄受疫情影響，但富達國際表示，全球受訪女性中，亦有22％表示過去12個月內儲蓄有增加，顯現疫情除對各產業造成不同影響外，也因疫情讓各類旅遊、休閒活動大受限制，部分女性反而多了資金可進行儲蓄和投資。

富達觀察，中國大陸市場女性自理財最自信，日本女性則最擔心自身財務狀況。

根據這份調查，全球受訪女性中有一半（52％）表示積極選擇如何儲蓄或投資，其中又以中國大陸女性最為積極達73％，台灣女性略高於整體平均、達56％，日本女性比例則最低僅28％。

綜觀調查，中國大陸不僅女性自詡為投資者比例高於男性者，且整體儲蓄能力也優於男性，顯示投資使女性更有自信、掌握自身財務狀況，也減輕擔憂或焦慮情緒，並且更有信心能實現財務目標，進而有助於扭轉兩性退休儲蓄的差距。

富達投信投資部主管張翠玲建議，女性不要把投資想得太複雜，就像打扮穿搭也有歷久不衰的經典百搭趨勢，投資理財只要看準「趨勢主題」，同時記得「YES」秘訣，經過長時間的累積就能逐步達成個人的理財目標。