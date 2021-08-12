美國國內政界與學術界在討論到與中國的戰略競爭時，經常提到大陸近幾十年理工科高等人才快速成長的事實，美國喬治城大學安全與新興技術研究中心（CSET）剛在8月發表最新研究顯示，大陸理工科人才超越美國並非在遙遠的將來，而是眼前的危機，預計到2025年，中國將有約7.7萬名理工科（STEM）博士畢業生，幾乎是美國（4萬名）的2倍。而且如果排除美國的外來留學生，中國的新科理工博士大約會是美國的3倍。

據《觀察者網》報導說，一般稱「STEM」指的是科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學(Math)等4個學科，大約可簡單統稱為理工相關科系。喬治城大學的研究顯示，近年大陸博士教育的品質也在提升，約45%的博士畢業生來自雙一流高校，約80%的博士畢業生來自於中央部委直屬高校。

研究發現，2000年美國理工科博士生人數還大約是中國的兩倍，但中國快速成長超越了美國，預計到4年之後的2025年，大陸畢業的理工科博士人數為77179人；同一時間，美國的理工博士為39959人。如排除赴美留學的外籍博士生，美國本土博士生更只有23256人。亦即屆時中國新科理工博士會相當於美國的2倍，更是美國本國籍新科理工博士的3倍。

報導引述研究數據說，中國約有45%的博士畢業生來自「雙一流」高校，這類高校有42所，其中有36所在2020年ARWU世界高校排名中進入了前500，有21所進入了前200名。另外，約有80%的博士畢業生來自中央部委直屬高校。此外，中國每年新增的博士生入學人數也主要來自於高品質大學。

喬治城大學CSET的這份研究最後總結稱，隨著人工智慧、量子計算等新興技術開始重塑全球安全與經濟格局，理工科人才將越來越成為重要的國家資產。鑒於中國到2025年時可望培養大約2倍於美國的理工科博士，再加之中國對高等教育的投資規模等原因，美中理工科博士畢業人數的差距，可能會損害美國的長期經濟與國家安全。

報導指出，近年來美國對於中國留學生仍多有防備，川普政府時期將中國許多頂尖學生拒之門外，對美國學術研究造成打擊，同時也幫助中國實現了人才歸國的目標。今年大約有500餘名大陸赴美留學生簽證遭拒絕，喬治城大學的報告曾評估，這些年來受到影響而未獲簽證中國赴美留學生大約佔16%至27%。