女子逮到丈夫與小三玩車震，竟同意徵信社人員砸破車窗、強行闖入車內拍下對方裸照，事後丈夫提告公然侮辱、毀損等罪。（示意圖/Shutterstock提供）

台中1名人妻小芳（化名）去年懷疑丈夫出軌，聘用徵信社調查後，去年4月某日發現對方與小三在1處涵洞內大玩車震，當下由徵信社人員上前要求開車門遭拒，沒想到徵信社4名男子竟將前後車窗全砸碎，並闖入車內拍下裸照，事後小芳丈夫提告公然侮辱、毀損等罪，法院認為該案已進公訴程序，判決公訴不受理。

判決書指出，小芳因為丈夫與另名女子發生婚外情，因此聘用徵信社協助跟蹤、蒐集證據；去年4月小芳丈夫與小三在國道3號某處涵洞內，以為四下無人之下就開始在車內發生性行為，殊不知全被徵信社與小芳掌握了行蹤並尾隨，決定找適當的時機上前逮個正著。

當時由徵信社1名男子先上前要求小芳丈夫打開車門，對方拒絕，沒想到夥同徵信社的4名男子取得小芳同意後，竟拿棍棒將轎車的4個前後車窗玻璃全部砸碎，再由1人手伸進車內將門鎖解開，一行人接著闖入車內，而車內的2人當下嚇傻、來不及穿上衣物，就遭對方一行人拍下裸照。

事後小芳丈夫對小芳與徵信社提告公然侮辱、無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪及毀損罪，而小芳雖也提告小三妨害家庭，但因通姦除罪化而遭不起訴；事後徵信社與小芳丈夫達成和解，而因此案已由檢方提起公訴，法院最後判小芳公訴不受理。