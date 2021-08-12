「最美博士」許藍方近日捲入不倫戀風波，遭已婚醫生學長的正宮提告，許藍方否認不倫、反指人夫學長騷擾她；但醫師不但認了偷吃，還說至少去摩鐵3次，正宮更稱手中握有非常完整的私密證據。對於「兩個女人的戰爭」，律師林智群認為，男人吃完了還跟老婆一起反殺外面的女人，無情無義，是「投名狀」，目的是「殺越用力，老婆越解氣」。

「最美博士」許藍方與人夫醫師及仙氣正宮之間的糾葛，是近期熱議話題。律師林智群在臉書發文表示，「兩個女人的戰爭，最應該被譴責的，是那個男人。男人最被大家氣憤的是，吃完還跟老婆一起反殺外面的女人，無情無義，其實這是『投名狀』，不殺，不用力殺，搞到徹底與對方絕裂，老婆不可能原諒你的，（殺越用力，老婆越解氣）。」

林智群認為，「這是三角關係下必然的結果，差別只在於兩個女人裡面，選擇要殺誰而已。至於兩個女人合殺男人的情況，不是沒有，但這個不是投名狀，就不討論了。」。

有網友驚呼：「林律師，你怎麼可以把客戶們的案情都講出來了！」，林智群也回應：「套路不都是這樣？」，其他網友也紛紛回應：「『投名狀』+『悔過書』以後就是他的催命符！一輩子在元配前抬不起頭，時不時還會被拿出來數落一番」、「拼了命要強調自己真的外遇。」、「不覺得這很仙人跳嗎，只是被跳的是女的說」、「這種男人令人瞧不起！」、「敢偷吃的男人，應該早就沒羞恥心了，哪裡管別人怎麼罵他呢？」。