俄羅斯多家新聞通訊社報導，當局今天以涉嫌叛國，逮捕專門研究極音速技術機構的負責人。

法新社報導，俄羅斯正積極發展許多新款極音速武器，總統蒲亭（Vladimir Putin）稱之為「所向無敵」武器，且俄羅斯在投入這場研發競賽的世界主要強國中取得領先地位。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）與塔斯社（TASS）引述安全部門消息來源報導，鑽研極音速的科學家庫拉諾夫（Alexander Kuranov）在聯邦安全局（FSB）策動的特別行動中被捕。

莫斯科市勒福託沃斯基（Lefortovsky）地方法院的新聞發布單位證實這項消息。

現年73歲的庫拉諾夫被控傳遞有關於他研究領域的「機密情報」給某個「外國公民」，不過官媒俄羅斯新聞社（RIA-Novosti）報導，這個案子的細節相關單位並未公布。

庫拉諾夫是「極音速系統研發企業」（Research and Development Enterprise of Hypersonic Systems ）負責人，這個機構位於俄羅斯第2大城聖彼得堡。

據公司官網公布的庫拉諾夫個人簡介，他是超過120篇科學論文的作者，並且領導多項極音速技術研究。