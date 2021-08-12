繼金城武、藤岡靛之後，日本雅慕斯娛樂總公司(Amuse)再次「逆輸入」。日本出身、台灣發跡的男星楊宇騰出道滿一週年，宣布正式成為雅慕斯娛樂總公司，未來以演員和歌手的雙重身份挑戰日本市場，更圓了7年前來台發展時許下的夢想之一「進軍日本」，他感動表示「沒想到這個目標會如此快的實現！」

楊宇騰透露，7年前下定決心來台發展時，所立下的其中一個目標就是「前進日本演藝圈」，但怎樣都沒想到，出道短短一年就達成這個目標，他說：「以日本人的身份在台灣發行音樂作品開始，自己的目標慢慢成形，相當期待接下來會有怎麼樣的未來。」他12日晚上8點在官方Instagram舉辦小型線上見面會，慶祝出道週年且正式進軍日本，與日本、台灣甚至全亞洲的粉絲同樂。

英文名YU的楊宇騰，日本名古屋人，母親是台灣人。身高182公分，去年8月12日正式在台灣以歌手身份出道，推出個人首張迷你專輯《我的夜無所事事》，一口氣拿下博客來、樂天等網站銷售榜冠軍，其中〈水藍色情人〉MV更在YouTube瀏覽突破300萬次，而今年1月他首度跨足戲劇圈，在BL影集《We Best Love 》飾演「萬年老二」的周書逸一角，引發亞洲地區廣大迴響，連帶讓4月推出的首本寫真集《楊宇騰YU 1st 写真集：Half》狂賣超過2萬本。