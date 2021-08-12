高雄桃源區代表謝宜真落水搜救未果 國民黨盼各界為她集氣祈福 23:322021/08/12 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消持續搜尋遭泥流沖走的桃源區代表。（高雄市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市桃源區代表謝宜真昨天遭泥流沖走，救難人權今天持續搜救，下午山區下大雨，只好暫時撤離，預計明天上午繼續搜救。國民黨對此表達強烈關切，也期盼大家共同集氣，祈求謝宜真平安歸來。 國民黨主席江啟臣也在臉書徵求大家幫忙集氣，江表示「收到同仁通報，本黨高雄市桃源區代表謝宜真，在前往梅山、復興、拉芙蘭3個受困部落勘災、運送物資時，不慎落水遭沖走。目前仍在搜救中，期盼能儘速有好消息回報」。 高雄玉穗溪斷橋驚傳1人落水 疑為桃源區代表謝宜珍 高雄民代勘災落水遭沖走 立委、議員集氣：希望平安歸來 #謝宜真 #搜救 #桃源區 #沖走 #集氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃源山區大雨停止搜救行動 謝宜真至今未尋獲 16:472021/08/12 社會 小禎曬全家福慶父親節 網「沒丁柔安真爽」掀戰她嚴肅回應 08:142021/08/09 娛樂 台南避淹水處巡治水 蘇揆自誇網友酸 04:102021/08/11 生活新聞 議員疑圖利財團 王惠美嗆竹竿湊菜刀 04:102021/08/10 地方新聞 陳其邁稱最快20天搶通 救人銷農產 04:102021/08/10 焦點要聞 桃源區女代表落泥流抱鋼樑失蹤 里長自責：只抓到她衣服 22:222021/08/11 社會 玉穗溪斷橋勘災 高市桃源區代遭泥流沖走 04:102021/08/12 社會新聞 桃源區代表落水遭沖走 陳其邁曝最新搶救進度 09:232021/08/12 社會 高雄豪雨成災 藍營捐物資到那瑪夏等4區 11:152021/08/09 政治 陳其邁批救災期還到高雄綁樁 朱立倫回應了 16:102021/08/11 政治 高雄桃源橋斷成孤島 陳其邁：力拚20天內搶修 09:312021/08/09 政治 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 民進黨61立委 王鴻薇：僅「這些人」公開登記高端 - 政治 質疑預算遭蘇貞昌嗆「外行」 高虹安引蘇氏名言神打臉 - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 601位民眾打疫苗後死亡 陳時中傲慢回應逼她改向蔡英文求援 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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