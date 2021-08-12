高雄市桃源區代表謝宜真昨天遭泥流沖走，救難人權今天持續搜救，下午山區下大雨，只好暫時撤離，預計明天上午繼續搜救。國民黨對此表達強烈關切，也期盼大家共同集氣，祈求謝宜真平安歸來。

國民黨主席江啟臣也在臉書徵求大家幫忙集氣，江表示「收到同仁通報，本黨高雄市桃源區代表謝宜真，在前往梅山、復興、拉芙蘭3個受困部落勘災、運送物資時，不慎落水遭沖走。目前仍在搜救中，期盼能儘速有好消息回報」。