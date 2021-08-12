全球航運供需瓶頸仍未見緩解，近日全球第三繁忙的大陸寧波舟山爆發疫情，故而宣布關閉梅山港區，然梅山港區運量之大，恐讓如今已經十分緊繃的運力雪上加霜，此外，隨著美國11月消費旺季的到來僅剩約3個月，美國運輸業者指出，有航運業者對於即將到來的黑色星期五感到十分不安，非常害怕航班被取消，導致貨物趕不上時程。

大陸寧波舟山1名碼頭工人檢測呈陽性反應，宣布關閉梅山港區，隨著這大陸第二繁忙的港口暫停營運，引發市場擔憂鹽田港塞港的慘況再度重演；深圳鹽田港5月爆發疫情，因此停運一個月，進而衍生出一系列塞港、缺櫃等問題。

綜合外媒報導，德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）11日在報告中表示，原本計畫的航班延遲，可能會影響到貨物託運，目前正在研擬替代方案；而另一家航運巨頭馬士基（Maersk）發言人透露，由於他們停靠的是寧波北崙港區，所以並未受到影響，但在梅山港區該公司有3個倉庫停止營運。

1家美國運輸業者擔憂，寧波港口暫停營運，恐將波及上海這個全球最繁忙的港口，由於寧波港口對面即是上海杭州，因此許多船隻很有可能轉往上海，意味著大量船隻進入上海，恐將導致港口擁塞，進而影響航班。

此外，11月的美國消費旺季即將於3個月後開跑，從感恩節隔天的「黑色星期五」，持續到年底的聖誕節，美國運輸業者透露，有託運人對於黑色星期五的到來十分不安，因為非常害怕航班被取消，這意味著貨物趕不上時程，恐將導致在一年中的旺季無貨販售。