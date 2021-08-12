「英國廣播公司」（BBC）11日報導，在英國陸軍中以作戰勇猛聞名於世的廓爾喀部隊，在經過多年努力後，仍有部分退役老兵的退休俸遠低於一般英軍，因此有部分老兵正在首相官邸前絕食抗議，並強調已準備好「以死明志」。

根據報導，63歲的退役准尉拉伊（Gyanraj Rai）、59歲的退役士兵古龍（Dhan Gurung），以及59歲的廓爾喀官兵寡婦格爾（Pushpa Rana Ghale），自7日起於唐寧街前絕食抗議。拉伊表示，他與英軍同袍並肩作戰20年，若政府不願意給予他相同的退休俸，那他將餓死在首相官邸前。

BBC指出，廓爾喀部隊的待遇原本是以尼泊爾生活水準規劃，因此退休俸等遠低於英國本土官兵。但在爭取多年後，英國2004年宣布給予1997年後退役的廓爾喀官兵居留權；2009年進一步擴及1997年前退役的官兵，只要其曾在英國陸軍服役4年以上，因此退休俸制度也一併進行改革。

但英國廓爾喀福利協會（British Gurkha Welfare Society）指出，仍有約2.5萬名1997年前退役的廓爾喀官兵無法轉入英軍退休俸計畫。拉伊表示，他目前每個月只能領到350英鎊（約新台幣13500元）的退休俸，但與他同階級的英國退伍軍人卻能領到1200至1300英鎊（約新台幣46200至50050元）。

英軍廓爾喀單位以驍勇善戰為名，至今已獲得26枚代表英國最高軍事榮譽的維多利亞十字勳章（Victoria Cross）。英國陸軍至今每年仍會從尼泊爾招募約200名士兵加入廓爾喀旅（Brigade of Gurkhas），而申請者可能達上萬人。