台中已婚男子阿宏（化名）偷吃已婚女子小雲（化名），與她數度摩鐵大戰，某次戰後還稱摩鐵氣氛不好，害他「軟掉」，小雲丈夫發現後氣炸，提告向阿宏求償100萬元。台中地院審理後，判賠20萬元。可上訴。

根據判決書，小雲與阿宏2018年因有業務往來而進一步密切交往，小雲丈夫發現，兩人從2019年初開始至少一起去摩鐵2次，且在某次摩鐵大戰後，阿宏還向小雲抱怨：「我們去下一間」、「我們來體驗下一間，那裡……那裡那個氣氛不夠」、「害我……害人家軟掉」，更追問「你喜歡我哪一點？為什麼喜歡我？」。

小雲丈夫知情後大受打擊，身心受創夜不成眠，必須求助睡眠門診，並且與小雲離婚，憤而向阿宏提告求償100萬元。

阿宏認了偷吃人妻，但認為求償過高，15萬元比較適當，且阿雲與他各有一半責任，應該只要賠7萬5千元就好。台中地院審理審酌雙方身分、地位、經濟狀況等條件，判決阿宏應賠償小雲丈夫20萬元。仍可上訴。