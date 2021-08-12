（唐榮車輛董事長何義純（左1）及漢翔董事長胡開宏（左3），12日出席台灣電動商用車（Commercial Taiwan Partnership）聯盟成立時，與廠商合影留念。圖／劉朱松）

漢翔與唐榮車輛，強強聯手，進軍電動巴士市場。以漢翔、唐榮車輛為首的團隊，12日發表「鋁合金全低地板電動巴士新車型」-「漢唐1號」，並結合包括為升電裝、亞力電機、大同、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星及台灣松下等公司，組成10家台灣電動商用車（Commercial Taiwan Partnership，簡稱CTP）聯盟，將搶攻北美及日本電動巴士市場。

唐榮車輛董事長何義純表示，今年11月底將實車發表、明年第一季量產全台首創的鋁合金全低地板電動巴士，第二季開始銷售，準備先搶攻北美電動校車，及日本柴油公車汰換成電動公車巿場，初期第一年產量約100至300輛之間。

為落實電動巴士國產化，何義純說，公司繼今年3月2日與大同結盟開發電動巴士的動力系統，6月8日與漢翔合作開發鋁合金輕量化車身，12日又進一步邀集共10家重要供應鏈，籌組CTP聯盟成立，將順利開發完成「漢唐1號」電動巴士新車型。

漢翔董事長胡開宏指出，公司與唐榮車輛今年6月啟動電動巴士合作案，公司以超過半世紀的經驗與專業的「複材車身技術」，亦運用高教機-勇鷹號（AJT）研發最新的「全數位工程開發技術」，進行骨架建模與分析等各項開發工程，使車體輕量化，達到減重、節能減碳及操控便利性，亦提升行車安全。

胡開宏透露，經評估，該複材車身，可較原鋼骨結構車身，減重約25％，達450～500公斤，整體而言，預估「漢唐1號」可較唐榮前一代車款減重達1000公斤，其續航距離可增加超過400公里。

CTP聯盟成員之一的為升董事長尤山泉表示，公司77GHz毫米波雷達行人偵測系統，已打入北美校車第一大車廠，開啟公司毫米波雷達邁入全球電動車的時代趨勢，而該系統也可用於巴士週遭的行人偵測，藉以保障電動巴士行車與行人安全。

至於車電關鍵模組，胡開宏說，公司將航空電子技術與車電網路能量，導入「漢唐1號」，如航空電力系統的安全失效技術、採用新型系統晶片、驅動雙屏幕等，也運用系統工程的專案管理及功能開發手法，總計研發品項包含線束、數位儀表及整車控制器，可提高整車電氣安全、提升顯示系統功能、整合國產車電系統及支援整車彈性配置等目標。漢翔預計今年9月底，將進行儀表系統雛型產品功能展示，明年第三季完成車電項目量產準備。