（「亞昕一緒」8月初進場，成功打響14期推案前哨戰。圖／曾麗芳）

看好台中北屯區14期重劃區，磁吸全台上市櫃建商卡位插旗。其中，首次進軍台中、素有「林口王」封號的亞昕（5213）集團，目前在14期擁有5塊建地，首案「亞昕一緒」8月初進場試水溫，總銷10億元，開案不到一周吸引逾500組客戶賞屋，成功打響14期推案前哨戰！亞昕集團打鐵趁熱，二期「洲際段」預計明年第一季進場，總銷約15億元。

亞昕集團重金部署台中房市，目前不僅在14期擁有5塊土地、且還持續購地之外，在台中市西區麻園頭段、北區乾溝子段（忠明路）均擁有土地，目前台中庫存土地近5000坪，未來3年內預計推案量上看200億元。

座落於台中市北屯區的14期重劃區，總面積闊達403公頃，是台中市40年來最大的市地重劃，近年北屯區在捷運、好市多等重大利多題材加持下，移轉棟數和移入人口速度飛升，2020年房市交易量居台中之冠；其中，鄰近11期崇德商圈，同樣享有北屯機捷特區、水湳經貿園區等利多，房市支撐力道強勁的14期，相較其他熱區，更擁有低密度、高綠覆、腹地廣大的優越條件。

包括國泰、順天、亞昕、日月光、太子、坤悅、大城等上市櫃建商，看好14期稀有「住一」優勢，有望成為台中下一個頂級住宅區段。今年下半年起，14期將成為推案主戰場，隨著「國泰MOST+」、「亞昕一緒」於第三季陸續進場、且賣出好成績後，激勵建商勇敢進場推案，包括陸府、林鼎、磐興、新業、元鈞等新案，預計第四季陸續進場。

其中，14期首發案「亞昕一緒」，地點位於北屯區山西路、昌平東七路與昌平東八路口，三面臨路完整基地，緊鄰11期素有「小天母」之稱的崇德商圈，周遭皆為低密度住一街廓，擁有低建蔽、高綠覆的富人區氛圍，且主幹道寬度30米，建築臨路至少退縮6米的舒適視野，相當符合重視生活品質的自住客層需求。

除了便捷適居的生活環境，「亞昕一緒」鄰近台中巨蛋園區、洲際漢神娛樂商城兩大重磅題材，產品規劃27坪2房、34-36坪3房產品，每坪不二價45萬元，全案僅有60戶住家與2戶店面，三面明亮採光，全棟標配軟水設備，戶戶配備全熱交換系統、歐美與日系工藝建材，強調建材高檔。

旗下事業體橫跨建築、營造、設計、物業、商場與飯店的亞昕集團，可說是建築界最強斜槓品牌，從創立開始，就延請日本五大建設集團、前「竹中工務店」副總經理田中純夫擔任首席工程顧問，引進日系嚴謹工法與SOP系統，更成立品質稽核小組，從施工前落實放樣、完工後嚴格查驗，一直到交屋後的全面檢視，每個階段都詳細記錄、層層把關。